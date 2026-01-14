世界遺産・法隆寺の五重塔前で握手する高市首相（左）と韓国の李在明大統領＝14日午前、奈良県斑鳩町（代表撮影）高市早苗首相は14日午前、来日中の韓国の李在明大統領と共に奈良県斑鳩町の世界遺産・法隆寺を視察した。日韓両国の歴史的な交流を象徴する地元・奈良の名所を自ら案内し、首脳同士の親睦を深める狙いがある。首相は午前9時ごろ、李氏を出迎えた。古谷正覚管長の説明を受けながら、日本最初の仏師とされる鞍作止