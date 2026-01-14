クラシエは、発売から40周年を迎える「ねるねるねるね」を記念し、その味と楽しさをイメージした『ねるねるねるねアイスバー』を2月23日より全国のコンビニエンスストアにて先行発売する。さらに、3月16日からは全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等に販売を拡大する。【写真】見た目も楽しい『ねるねるねるねアイスバー』「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品