きょうの県内は広い範囲で雪や雨が降り、山沿いの地域を中心に積雪が増えるところがありそうです。日本付近は冬型の気圧配置となり、県内は雪か雨、時々くもりとなっています。午後6時までの12時間に降る雪の量は、多いところで平野部で2センチ、山間部で15センチの見込みです。山沿いの地域では積雪増加に注意してください。日中の最高気温は富山市、高岡市伏木ともに4度の予想で、きのうより6度ほど平年より2度ほど低くなりそう