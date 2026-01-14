小矢部市は、上下水道料金を二重に徴収していたことが分かりました。金額は、およそ6000万円にのぼるということです。小矢部市桜井市長「市民のみな様方の信用を大きく失墜させてしまったことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした」発表によりますと、小矢部市は去年10月と11月の市内9つの地区、すべての契約の4割にあたる個人と事業所あわせて3897件の上下水道料金、5897万円余りを二重に徴収していたというこ