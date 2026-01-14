皇居では、年のはじめの恒例行事「歌会始の儀」が行われています。歌会始には、天皇皇后両陛下や皇族方が臨まれたほか、一般公募から選ばれた入選者10人が出席しました。今年は「明」というお題で行われ、秋篠宮家の悠仁さまが初めて出席されました。悠仁さまは、「薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ」と、赤坂御用地で夏のたそがれ時にトンボを間近に見ることができ嬉しかった思い出を詠まれました。両陛下の