女優久保田磨希（52）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。あるキャラクターへの苦手意識を明かした。テーマは「恐怖症」。久保田は「本当に集合体がだめで。体調によってはブロッコリーもだめだし、カボチャの種もだめで」と明かした。そして「最近本当に困ったのが、今だから言えますけど…」と前置きし、「ミャクミャクがだめなんです」と大阪・関西万博の人気キャラクターを名