ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。今週は冬物が大特価に。1000円以下のアイテムがたくさんあります。売り出し期間は、2026年1月13日から18日までです。ふわもこジャケットは990円！まずチェックしたいのは"550円"アイテム。レディース向けのプルオーバーやリラクシングパンツがあり、上下買っても1100円とお手頃です。また、レディース向けのニットプルオーバー、裏シャギー