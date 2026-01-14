県内は海上を中心に風が強い状態が続いています。気象台は風雪や高波などに注意を呼びかけています。白波が立つ佐渡市の港。県内は海上を中心に風が強まっていて、最大瞬間風速は佐渡市弾崎で24メートル、上越市大潟で23.2メートルを観測しています。予想される波の高さは下越と佐渡で6メートル、上越と中越で4メートルとなっています。気象台は風雪や高波に注意を呼びかけています。県内は今後しばらく寒