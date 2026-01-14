きょうは晴れる所が多いものの、沿岸部を中心に、北寄りの冷たい風が強まるでしょう。 【写真を見る】岐阜県は山間部を中心に所々で｢雪｣｢雨｣予想 東海地方は北寄りの風が強く厳しい寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（1/14 昼） 正午前の名古屋市内は雲が多く、時々弱い雨を観測しています。この時間の気温は、5℃です。 きょうの午後は、晴れる所が多いでしょう。風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しまし