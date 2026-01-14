「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR065（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR027（コムテック）5位ドライブレコーダーHDR003（コムテック）6位前方撮影ドライブレコーダーDRV-R30S