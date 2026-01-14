HANA¤¬¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛHANA¤¬¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦①② ¢£HANA¤¬¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ HANA¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖTHE ONES TO WATCH¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½