山崎まさよしが公式Instagramを更新。DISH//の北村匠海との2ショットを披露した。 【写真】Tシャツ姿の山崎まさよしと北村匠海が仲良く並んでピース ■Tシャツ姿の山崎まさよしと北村匠海が仲良く並んでピース 2025年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎。その30周年スペシャル企画として、4人組バンドDISH//による「One more time, One more chance」のカバーが実現。1月14日に配信リリースさ