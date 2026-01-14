¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.8¡ó¸º¤Î9.1²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î25.3²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï36.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î39.2¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ68.2¡óÁý¤Î16.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×