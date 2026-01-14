¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.1¡óÁý¤Î2.4²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢9-2·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î2.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï89.4¡ó¤ËÃ£¤·¡¢4Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î68.3¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.6¡ó¢ª9.8¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹