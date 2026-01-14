¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ46.6¡óÁý¤Î14.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î16²¯±ß¢ª17²¯±ß(Á°´ü¤Ï12.6²¯±ß)¤Ë6.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬26.9¡óÁý¢ª34.8¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)