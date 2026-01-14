2025年、福山市の駐車場で男性を暴行しバッグを奪ったとして、18歳の少年3人が逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、福山市の自称アルバイトや高校生など、いずれも18歳少年の3人です。警察によると3人は2025年5月、福山市内のコンビニエンスストアの駐車場で男性（20）に対し、金属バットを持って「動いたら殺す」などと脅し、足で蹴って頭にケガをさせた上、ショルダーバッグを奪った疑いです。事件後、3人は