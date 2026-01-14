2025年12月に初当選した竹原市の新しい市長が初めて市役所に登庁し、職員らの出迎えを受けました。職員や市民の出迎えを受けたのは竹原市の平井明道新市長です。元竹原市議の平井市長は、去年の選挙で現職を破り初当選しました。職員への訓示では、財政状況に触れ厳しい言葉を送りました。■平井明道新市長「聖域を設けずゼロベースで再構築し、財政運営を健全化しなければなりません」平井市長は歴代最年少の46歳で、人口減