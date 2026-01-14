hitomiが、ニューシングル「Stand by...」をデジタル配信リリースした。【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん同曲は、7日から始まったドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレ東ほか／毎週水曜 深1：00）のオープニングテーマ。きょう14日の深夜に同ドラマの第2回がオンエアされる。タイトルの「Stand by」は、日本では「準備OK」の意味で知られているが、本来は「（いつでも