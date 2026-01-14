壱岐市で軽乗用車が横転する事故があり運転していた70代の女性が死亡しました。 14日午前8時20分頃、壱岐市石田町の市道で軽乗用車が横転、道路脇の用水路に転落しました。 警察によりますと、この事故で車を運転していた70代の女性が病院に搬送され、まもなく死亡が確認されました。 後部座席には10代の男性が乗っていましたが、軽傷で命に別条はないということです。 警察が事故の原因を調べています。