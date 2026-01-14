大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が次の衆院選に合わせて辞職し、ダブル選挙に臨む意向を固めたことについて、街の声を聞きました。関係者によりますと大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長は２月にも実施の可能性が浮上している次の衆院選にあわせ、ダブル選挙の実施を検討しています。府市は「副首都構想」の実現を目指していて、吉村知事はこれまで「（副首都を）目指すなら二重行政の解消が必要」などとして特別区の