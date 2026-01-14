2026年1月13日、韓国・聯合ニュースによると、韓国内の韓米軍事施設と国際空港で戦闘機の写真を撮影し摘発された中国人高校生2人の初公判が水原（スウォン）地裁で開かれた。2人の代理人は「起訴事実では、あたかも2人が黒幕から指示と支援を受けてこのような行動を取ったかのように記載されているが、2人は未成年者で高校生である」「飛行機やバスなどの写真撮影を趣味としている」「共謀したのではなく、目的が同じなので同行し