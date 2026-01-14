横琴広東・マカオ深度協力区・横琴マカオ融合在宅・コミュニティー高齢者ケアサービス標準体系が1月13日、正式に発表されました。この標準体系は、同協力区民生事務局とマカオ特別行政区政府・社会活動局が共同で発表したもので、標準体系の実施は、横琴とマカオの在宅・コミュニティー高齢者ケアサービスが「全プロセスの標準化とあらゆる場面での洗練化」というハイクオリティーな発展の新段階に入ったことを示すだけでなく、広