大阪府独自の学力テスト「チャレンジテスト」が、中学１年生、２年生を対象に行われています。チャレンジテストは大阪・狭山市の中学校でも午前９時前から始まりました。大阪府内の公立中学校の生徒を対象に行われる「チャレンジテスト」は、各学校の平均的な学力を調査し、府内の公立高校入試に必要な内申点の評価基準が学校間で差が出ないよう毎年行われています。３年生については去年９月に実施されていて、１月１４日