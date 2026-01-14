スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「Pixio（ピクシオ）」ブランドから、ゲーミング液晶ディスプレー「PX258 HAYABUSA」「PX257 HAYABUSA」2モデルを2026年1月16日ごろに発売する。400Hz駆動「PX258」、300Hz駆動「PX257」2モデル高リフレッシュレートによるなめらかさと応答性が特徴の「HAYABUSA」シリーズから、いずれも24.5型サイズ・フルHD（1920×1080ドット）解像度の2モデルが登場