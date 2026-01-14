ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å8¡§00NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ÃÆ£À¶ÀµÌò¡¦°ËÆ£¸¾¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥êÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë­¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë­¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤­¤·