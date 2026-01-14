世界経済フォーラムはスイスで19日から開かれる年次総会＝ダボス会議にトランプ大統領が出席すると発表しました。トランプ氏の対面での参加は6年ぶりです。会議にはウクライナのゼレンスキー大統領も出席する予定で、イギリスメディアはトランプ氏との首脳会談にヨーロッパの首脳らも参加する見通しだと報じていて、ウクライナ和平に向けた進展がみられるか注目されます。