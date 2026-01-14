熊本県大津町の県畜産市場で、今年初めての成牛の競りが行われました。 【写真を見る】牛の初競り50万円超での取引も年末から子牛価格が上昇に転じる熊本県大津町 1月14日は、約150頭が出品され、黒毛和牛やホルスタイン牛などが1頭ずつ競りにかけられました。 牛が登場すると電光掲示板の数字が跳ね上がり、50万円を超える高値で取引される場面もありました。 去年は、飼料代や燃料費の高騰などで競り価格は低迷していま