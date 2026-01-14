警視庁キャバクラ店の女性従業員らを乗せ、タクシー営業（白タク行為）をしたとして、警視庁は14日までに、道路運送法違反容疑で、千葉県市川市の無職小山田栄一容疑者（77）を逮捕した。容疑者が代表取締役を務めていた送迎サービス会社も書類送検した。昨年10月、同社が配車したとされる車が女性をひき逃げし死亡させる事件があり、発覚した。逮捕容疑は、元取締役2人と共謀し、国の許可を受けないで、昨年10月16日、東京都