ÅìµþÃÏºÛ¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø½Ð¸þÀè¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹¤è¤¦Ä¹´ü´Ö¶¯À©¤µ¤ìÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50ÂåÃËÀ­¤¬¶ÐÌ³Àè¤Î°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë330Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë°ãË¡¤ÊÂà¿¦´«¾©¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ55Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£13ÆüÉÕ¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ­¤Ï2011Ç¯¤ËÆþ¼Ò°Ê¹ß¡¢Æ±Î½¤ä¼è°úÀè¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¿Í»ö¼¼¼¼ÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï