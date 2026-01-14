バンダイは「ガシャポン」シリーズより、「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー3」(300円・全10種)を1月第3週に発売する。同商品は、「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー」の第3弾。現在放送中の最新作『仮面ライダーゼッツ』より、カプセムも収録している。ラインナップは下記の通り。カードデッキ（王蛇）ファイズフォンカイザフォンキバットバット?世ライダーカード（カメンライド ディエンド）ラビットフルボ