きょう14日に放送されるTBS系『ニノなのにSP』(20:54〜22:57)に、スタジオゲストとして日曜劇場『リブート』から鈴木亮平、戸田恵梨香、伊藤英明、蒔田彩珠、さらにアンタッチャブルの柴田英嗣が登場する。左から二宮和也、戸田恵梨香、鈴木亮平、蒔田彩珠、伊藤英明、柴田英嗣『ニノなのに』は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮「な