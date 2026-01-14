スシローでは、1月14日より韓国のキャラクター「チェゴシム」との初コラボが開催中です。ゆるくてかわいいキャラクターの特典はもちろんのこと、韓国らしいおすしも登場するのだそう。都内で行われた試食会で全メニューをチェックしてきました。1月14日より実施中の「チェゴシム」コラボ今回スシローがコラボする「チェゴシム」は、韓国のZ世代に人気のキャラクターです。2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により