筆者の体験談です。重度の知的障害を持つ長男のために入会したダンスサークルで動画編集を買って出た私。代表を助けたい一心で次々と作品を完成させていきますが、動画はなかなかアップされず、サムネイルも使われていない。善意が空回りした先に気づいた、本当の「助け合い」とは。 ダンスサークルとの出会い 私の長男には、重度の知的障害があります。 言葉でのコミュニケーションは難しいけれど、音楽を