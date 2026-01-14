1.安全な場所だと感じている 猫が飼い主の腕の中で眠ろうとする最大の理由は、そこを「安全な場所」だと感じているからです。猫は眠っている間に無防備になることを本能的に理解しているため、安心できると感じられない場所では深くは眠りません。 飼い主の腕の中は外敵の気配がなく、飼い主の匂いや鼓動、呼吸音といった情報から強い安心感を得られる空間です。特に子猫期に人と過ごす時間が長かった猫ほど、密着した状