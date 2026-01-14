帰宅途中の女性のあとをつけて…石神井署の護送口から姿を現した男は、カメラマンに気づくと、一瞬、威嚇するように目を見開き、にらみつけた。「’25年12月24日、警視庁石神井署は、面識のない20代女性にわいせつな行為をしてケガをさせたとして、不同意わいせつ致傷の疑いで、職業不詳の宮地潤容疑者（31）を逮捕しました。宮地容疑者は12月11日の深夜、練馬区内を１人で帰宅途中だった女性のあとをつけ、突然、後ろから抱きつい