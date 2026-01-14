新見市の会見新見市役所 岡山県新見市所有の温泉施設で国の基準値を超えるレジオネラ菌が検出されたにもかかわらず、市は基準値を下回らないまま約3カ月営業を続けていたことが分かりました。 国の基準値を超えるレジオネラ菌が検出されたのは、新見市が所有する温泉施設「新見千屋温泉いぶきの里」です。 市によると、2025年9月以降の水質検査で男性露天風呂や男女のシャワーなどで基準値を超えるレジオネラ