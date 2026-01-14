明後日16日から17日にかけて、九州から関東、東北の広い範囲に黄砂が飛来する見込みです。黄砂が飛来すると、洗濯物や車が汚れたりするほか、呼吸器系に疾患のある方は症状が悪化するなど影響する可能性があります。早めの対策を行うと良さそうです。16日〜17日にかけて広い範囲に黄砂飛来か今が一年で最も寒い時期ですが、「春の使者」とも呼ばれる黄砂が大陸から飛来する見込みです。明日15日夜には日本海沿岸に黄砂が飛来し、明