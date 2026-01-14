岐阜県飛騨市の伝統行事「三寺まいり」を前に、特大の和ろうそくが奉納されました。毎年1月15日に開かれる三寺まいりは、3つの寺を巡る伝統行事で、川沿いや山道に置かれる大小35の「雪像ろうそく」に明かりが灯されます。開催に先立ち、14日は高さ70センチ、重さ14キロある和ろうそくが町内4つの寺に奉納されました。創業200年を超える地元の老舗が蝋を塗り重ねて手作業で仕上げたもので、行事を運営する代表者らが雪の残