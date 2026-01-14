モデル・タレントのトリンドル玲奈が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を妊娠したことを報告した。【写真】トリンドル玲奈、ふっくらお腹の最新フォトトリンドルは「お腹に小さな命を授かりました」と報告。「秋ごろからたくさんお散歩したり、まったり料理を作ったり…とにかくゆっくり過ごしていました」と妊娠中の日々を回想し、「今は出産を目前に控え、ドキドキしていますが、あたたかく見守っていただけたらう