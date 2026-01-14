歌手・松崎しげるの長男で俳優の松崎優輝（２７）が、ＮＨＫ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）で大河ドラマに初出演することが決まった。１４日に新キャスト７人が発表された。優輝が演じる福島正則は、加藤清正と同様に秀吉に近習として仕えた、子飼いの家臣。賤ヶ岳の戦いでは最大の武功を挙げたとされる「賤ヶ岳の七本槍」の一人…という役柄だ。これが大河初出演。優輝はオファーを受けた時の心境について「初めは喜びと驚