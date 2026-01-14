俳優の倉悠貴がＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に出演することが１４日、発表された。主演の仲野太賀が演じる豊臣秀長の兄・豊臣秀吉（池松壮亮）に仕えた軍師・黒田官兵衛を演じる。初の大河ドラマ出演となる。官兵衛は織田と毛利の勢力争いの前線・播磨（兵庫県西部）で小寺家に仕えていたが、秀吉が播磨攻略を任されたことを機に、率先して秀吉の配下に入る。同じく秀吉の軍師となる竹中半兵衛（菅田将暉）