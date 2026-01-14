64チームがトーナメント方式で争う高校サッカー新人大会静岡県大会の組み合わせ抽選会が行われました。新チーム最初のタイトルをかけて行われる新人大会は、シード校16チームを含む64チームが一発勝負のトーナメント方式で争います。13日に行われた抽選会の結果、2025年の選手権で静岡県王者に輝いた浜松開誠館は韮山と、新人大会3連覇を狙う静岡学園は浜北西とそれぞれ初戦で対