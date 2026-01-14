高校生たちが企業と共同開発したバウムクーヘンを1月13日に高知市の子ども食堂に贈りました。13日、高知市の「としゅうこども食堂」を高知商業高校の生徒会のメンバーが訪れ、子どもたちにバウムクーヘンをプレゼントしました。このバウムクーヘンは、高知商業高校が高知市の旅館・城西館と共同開発したもので、学校は地域貢献として県内40か所の子ども食堂に、合わせて1820個のプレゼントを決めたもので