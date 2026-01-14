EINZ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Íý»ö¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»ºÍ­ÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤«¤é°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÍ­ÎÁ°ú¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ­¤ò¹â¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ EINEINZ ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÍ­ÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñÀßÎ©¡§2023Ç¯¡ÊÇ¤°ÕÃÄÂÎ¡Ë¡¿2025Ç¯¡ÊË¡¿Í²½¡ËÌÜÅª¡§Í­ÎÁ°ú¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¼çÅª¥ë¡¼¥ëÀ°È÷¤Ë