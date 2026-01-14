マイルＣＳで１０着に敗れたチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）へ向けて美浦に帰厩予定であることを１４日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。昨年は勝利を挙げることができなかった２４年の牝馬２冠馬が、初めての中山を舞台に再起を目指すことになる。