昨年9月の東京世界陸上、男子走高跳で8位入賞を果たした赤松諒一（30、SEIBU PRINCE）。その前年のパリ五輪では左足の小指にボルトが入った状態で臨み5位入賞と、怪我と戦いながらも大舞台で結果を残してきた。走高跳界をけん引しながら医学部研究生としての肩書きも持つ赤松に、度重なる怪我との向き合い方や競技への思いを聞いた。（取材は12月）【写真で見る】東京世界陸上、パリ五輪で入賞する赤松「地鳴りのような反響は今も