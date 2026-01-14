静岡県にある浜岡原子力発電所の再稼働審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会は中部電力に対し、法律に基づき不正に至った経緯などの報告を求めることを決めました。この問題は、浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いが発覚したものです。原子力規制委員会の山中委員長は先週の会見で、「安全規制に対す