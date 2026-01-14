きのうからけさにかけ、愛知県と岐阜県で住宅火災が相次ぎ、あわせて3人が死亡しました。きょう午前2時すぎ、愛知県一宮市萩原町にある住宅から火が出ているのを、近くに住む女性が見つけ、消防に通報しました。消防車13台が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から性別の分からない2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家に住む佐藤政美さん（62）と、同居する85