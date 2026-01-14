14Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀéÍÕ¸©ÅìÊý²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½30km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Î°ñ¾ë¼¯Åè»Ô¤È¿ÀÀ´»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÄ¸»Ò»Ô¡¢°°»Ô¡¢¹á¼è»Ô¡¢Â¿¸ÅÄ®¡¢¼Ç»³Ä®¡¢¤½¤ì¤Ë»ÔÀî»Ô¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û