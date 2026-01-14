発達中の低気圧の影響で、きょうは北日本を中心に大荒れの天気となっています。北海道は大雪となり、交通機関で乱れが出ています。北海道の新千歳空港では、きのう午後から降り続く雪の影響で、きのう深夜までに126便が欠航しました。札幌方面に向かうJRも大幅に遅れたため、およそ900人が空港で一夜を明かしました。空港に宿泊した人「しんどくて眠れない」「夜8時に帰ってきたが、JRは人が並んでいて乗れなかった」「イルカさん